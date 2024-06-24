Индекс делового доверия в Германии в июне снизился впервые с января

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июне снизился впервые за полгода.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце понизилось до 88,6 пункта по сравнению с 89,3 пункта в мае.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали, что индекс повысится до 89,7 пункта.

Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, в июне остался на уровне 88,3 пункта, тогда как подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев опустился до 89 пунктов с 90,4 пункта.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.