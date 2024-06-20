Последнее обновление: 20.06.2024 16:04

ЕС на год продлил соглашение о "транспортном безвизе" с Украиной

Еврокомиссия и Украина на год продлили действие соглашения о либерализации грузовых перевозок, известное как "транспортный безвиз". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем X (Twitter).

По его информации, Еврокомиссия и Украина на год продлили соглашение о "транспортном безвизе" с возможность автоматически продлить его до конца 2025 года.

"Это важный шаг к интеграции Украины в пространство ЕС, рост украинского экспорта и европейского импорта, усиление экономики и устойчивости. Спасибо Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссии за поддержку Украины", – написал Шмыгаль.

Кадры подписания документа о продлении соглашения опубликовало также Представительство Украины при ЕС.



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