Банки Беларуси в 2024 году выдали гарантий на 800 млн рублей в сфере госзакупок в РФ

Белорусские банки, которые получили доступ к системе госзакупок России на постоянной основе, за пять месяцев 2024 года выдали 46 гарантий на сумму более 800 млн российских рублей. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"В целях содействия экспорту Национальным банком реализован пилотный проект по участию гарантий белорусских банков в процедуре государственных закупок в РФ. В его рамках в 2023 году белорусскими банками было выдано 67 гарантий на сумму более 1 млрд российских рублей. За пять месяцев 2024 года белорусскими банками выдано 46 гарантий на сумму более 800 млн российских рублей", - сказал Каллаур.

Напомним, семь белорусских банков в 2023 году получили доступ к системе госзакупок РФ на постоянной основе в соответствии с межправсоглашением РФ и Беларусио взаимном признании банковских гарантий для госзакупок.