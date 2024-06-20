В ФРГ цены производителей в мае упали на 2,2%

Цены производителей в Германии в мае снизились на 2,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Таким образом, показатель уменьшился по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы снижения были минимальными за этот период.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 6,4%, в том числе природный газ - на 16,3%, электроэнергия - на 11,3%. Стоимость промежуточных товаров опустилась на 1,8%, в том числе металлов - на 4,1%, бумаги - на 6,1%, изделий из древесины - на 4,5%.

При этом стоимость средств производства увеличилась на 2,4%, в том числе оборудования - на 2,6%, транспортных средств - на 1,6%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,4%, длительного - на 0,7%.

Без учета энергоносителей цены производителей в мае не изменились в годовом выражении.

Цены производителей в прошлом месяце относительно апреля не изменились, тогда как аналитики ждали роста на 0,3%.