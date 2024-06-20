В мае продажи автомобилей в ЕС снизились на 3%

В мае продажи автомобилей в Европейском союзе сократились на 3% относительно того же месяца прошлого года и составили 911,697 тыс. единиц, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В апреле рост продаж авто в ЕС составил 13,7%.

Снижение было отмечено в трех из четырех крупнейших рынках ЕС. В Германии продажи в мае сократились на 4,3%, в Италии - на 6,6", во Франции - на 2,9%. Тем временем в Испании продажи выросли на 3,4%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце сократилось на 2,6% и составило 1,093 млн. В Великобритании продажи выросли на 1,7%.

Реализация электромобилей в ЕС в мае сократилось на 12%, до 114,308 тыс. единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке составила 12,5%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце увеличились на 1,6%, до 248,664 тыс., Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) снизились на 6,9%, до 158,389 тыс., Renault сократились на 5,4%, до 98,2 тыс.

Реализация машин японской Toyota Group повысилась на 13%, южнокорейской Hyundai Group - снизилась на 6,3%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG снизил продажи в ЕС в мае на 17,7%, его конкурент Mercedes-Benz - на 3,6%.

Продажи американского производителя электромобилей Tesla в прошлом месяце в Евросоюзе упали на 34,2% - до 14,568 тыс.

В январе-мае продажи автомобилей в ЕС выросли на 4,6%, составив 4,594 млн.