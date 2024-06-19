ЕС снова начнет облагать налогами украинский овес

Европейский Союз с 19 июня возвращает пошлины на овес из Украины из-за превышения установленных квот. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Поскольку экспорт украинского зерна с начала 2024 года превышает допустимый объем, до конца 2024 года будут действовать пошлины в режиме наибольшего благоприятствования. Квота будет снова доступна с 1 января 2025 года.

Действующий регламент содержит процедуру экстренного торможения для ряда продуктов, в частности овса, которое автоматически срабатывает, если объемы импорта достигают среднегодового уровня, зарегистрированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Сообщается, что для овса этот средний показатель составляет 2440 тонн.

После достижения этого объема ЕК в течение 14 дней повторно вводит тарифную квоту в соответствии с соглашением о свободной торговле. Квота на овес установлена на уровне 4 тыс. тонн.

Кроме ЕС, Украина экспортирует овес в Индию, Ирак, Ливию, Марокко, Южную Африку, Швейцарию, Турцию, Вьетнам и другие.