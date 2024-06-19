Финляндия первой в ЕС начала добывать уран

Горнодобывающая компания Terrafame 18 июня приступила к добыче природного урана на промышленной площадке Соткамо в Финляндии. Об этом говорится на сайте компании.

В заявлении Terrafame утверждается, что благодаря этому Финляндия станет первой страной-членом Евросоюза, имеющей такое производство. В настоящее время страна закупает ядерное топливо у России.

Предполагается, что завод выйдет на полную мощность к 2026 году, когда объем производства урана составит около 200 тонн в год. Это соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции "Олкилуото-3" в Финляндии.

Площадку Соткамо планируют использовать в течение 30 лет. Уран будут отправлять за границу для переработки. Инвестиции в запуск производства урана составили около €20 млн.

Если Финляндия нарастит добычу до 200 тонн в год, то сможет войти в десятку крупнейших мировых добытчиков урана. Более половины мирового урана сейчас поставляют Казахстан и Канада – 40% и 21% соответственно.

В Финляндии работают две атомные электростанции на 4,4 ГВт, обеспечивающие 42% от общего объема производства электроэнергии в стране. АЭС "Ловиису", состоящая из двух энергоблоков на реакторах советского дизайна ВВЭР-440, использует российское ядерное топливо.

К 2030 году Финляндия рассчитывает заменить поставщика топлива, начав закупки у США.

Terrafame Ltd была основана в 2015 году. Ее чистый объем продаж в 2023 году составил 560,9 млн евро. На промышленной площадке работает около 1900 человек, половина из которых – сотрудники компаний-партнеров.