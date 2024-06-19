Власти Беларуси хотят участвовать в российской программе по строительству атомного флота

В РФ изучают компетенции белорусских предприятий в свете возможного участия Беларуси в российской программе по строительству атомного флота. Об этом ТАСС сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

"Пока российская сторона изучает наши компетенции. Ни финансовой схемы, ни организационной схемы пока нет. Определяется перечень предприятий, которые будут участвовать, и компетенции", - сказал он.

О готовности Беларуси подключиться к российской программе строительства атомного флота Крутой заявил в начале февраля. Тогда посол пояснил, что в ближайшее время "эта тема взлетит" на фоне интереса к развитию судоходства по Северному морскому пути. По его словам, "каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту".