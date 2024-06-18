Лукашенко подписал распоряжение о проверке Академии наук

Лукашенко 18 июня подписал распоряжение о создании постоянно действующей рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук, сообщает его пресс-служба.

"В состав рабочей группы вошли независимые компетентные эксперты, авторитетные ученые, обладающие глубокими знаниями, высокой квалификацией, значительным опытом работы в научной сфере и системе государственного управления. Ее руководителем определен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов", - говорится в комментарии пресс-службы.

Рабочая группа изучит вопросы практико-ориентированности и результативности научных исследований и разработок ученых НАН Беларуси, внедрения разработок в отраслях экономики и социальной сферы, разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта научно-технической продукции.

При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов государственного управления и иных организаций, профильные специалисты в конкретной области науки и практической деятельности.

Ежегодно до 15 июля (в текущем году - до 1 ноября) рабочая группа будет представлять Лукашенко доклад о результатах работы и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

Обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Государственный комитет по науке и технологиям.