В Беларуси определили приоритетные виды деятельности для инвестиций

Постановлением Совмина № 417 от 13 июня 2024 г. определены приоритетные виды деятельности для осуществления инвестиций.

В частности, документом определен минимальный объем инвестиций, включая инвестиции в основной капитал, по приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций в целях реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров, заключаемых на основании решений Совета министров.

При этом минимальный объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций по отдельным видам деятельности (секторам экономики), должен составлять не менее 70% определенного минимального объема. Исключение распространяется, в частности, на инвестиции в секторы информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, технологий больших данных, искусственного интеллекта, аэрокосмических технологий, робототехники и беспилотных систем.

Дополнительно к приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций отнесены те, в которых реализуются инвестиционные проекты: по решению Лукашенко либо в рамках государственных программ, – на срок реализации этих проектов; в рамках инвестиционных договоров, заключенных до 11 июля 2024 г., – на срок реализации этих проектов.

Постановление № 417 вступает в силу с 11 июля 2024 г.