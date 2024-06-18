НАТО инвестирует $1,1 млрд в ИИ, роботов и космические технологии

Консорциум союзников НАТО подтвердил первый транш технологическим компаниям в рамках инновационного фонда размером в €1 млрд ($1,1 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Первые компании уже получают свои транши от инновационного фонда НАТО на сумму $1,1 млрд.

Альянс объявил о создании фонда летом 2022 года, через несколько месяцев после начала войны в Украине, пообещав инвестировать в технологии, которые усилят украинскую обороноспособность.

Фонд поддерживают 24 из 32 стран-членов НАТО, в том числе Финляндия и Швеция, которые присоединились к Альянсу в начале этого года.

Во вторник, 18 июня, Инновационный фонд НАТО подтвердил прямые инвестиции в четыре европейские технологические компании. Данные инвестиции помогут решить проблемы в области обороны, безопасности и устойчивости.

Компании, получившие финансирование:

Fractile AI из Лондона занимается производством компьютерных микросхем и стремится ускорить работу больших языковых моделей, подобных тем, что обеспечивают работу ChatGPT;

Немецкой ARX Robotics, которая разрабатывает беспилотных роботов с различными функциями – от подъема тяжелых предметов до видеонаблюдения;

британский производитель iCOMAT, который производит легкие материалы для транспортных средств;

Space Forge, компания из Уэльса, которая использует условия космоса – такие, как микрогравитация и вакуум - для создания полупроводников на орбите.

"Обеспечение доступа к стратегическим технологиям является ключом к обеспечению безопасного и процветающего будущего для миллиардного населения Альянса", – сказала Андреа Траверсоне, управляющий партнер Фонда.

фонд также сотрудничает с венчурными компаниями для поддержки дальнейших инвестиций в высокие технологии на континенте.