В «АвтоВАЗе» пожаловались на китайский автопром

Китайский автопром, который осуществляет экспансию на рынок РФ, находится в более привилегированном положении, чем российская автомобильная промышленность. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, китайские производители имеют более низкую себестоимость компонентов, работают без санкций и в условиях низкой ключевой ставки.

«Мы находимся в неравных конкурентных условиях. Во-первых, китайский рынок — это 30 миллионов автомобилей, именно на эту массу декомпозируется стоимость автокомпонентов, а наш — всего 500 тысяч. Понятно, что себестоимость одного и того же компонента, производимого на рынок 30 миллионов и 500 тысяч, абсолютно разная. Во-вторых, кредитная ставка в Китае — максимум 4%. И, наконец, в-третьих, китайские компании не находятся под тем жестким санкционным давлением, в котором находится вся наша страна», - сказал Соколов, которого цитируют российские СМИ.

Он отметил, что из-за возможности предоставлять скидки китайские бренды заходят в сегменты, где представлены модели «Лада» — до 1,5 млн и до 2 млн рублей. Это глава «АвтоВАЗа» назвал «очень опасным сигналом».