Крупнейший энергопроизводитель Польши отказывается от угля

Теплоэлектростанции Польской энергетической группы (PGE) до 2030 года хотят полностью отказаться от использования угля, сообщают польские СМИ.

По словам президента PGE Дариуаша Мажеца, в ближайшие годы отрасль переживет технологическую революцию, и в конце концов все теплоэлектростанции в Польше будут использовать чистую энергию.

Он пояснил, что тепловую энергию для домашних хозяйств можно производить из современных электродных котлов. Они используют электроэнергию от ветровых электростанций или солнечных установок.

"Они используют моменты, когда электроэнергия дешева на рынке, потому что ее много производят, например, из возобновляемых источников. В этих электродных котлах вода нагревается дешевой энергией и передается в теплоаккумулятор, то есть большой бак. Затем, без использования ископаемого топлива, газа или угля, эта вода доставляется пользователям. Это целевая модель", – отметил Мажец.

Электродные котлы уже работают, в частности, на теплоэлектроцентрале в Гданьске.

Президент PGE добавил, что теплоэнергетика инновационна, но требует участия государства для декарбонизации.

PGE является крупнейшей по доходам, мощности и объему производства вертикально интегрированной энергетической компанией Польши.