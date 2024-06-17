Кредиторы не согласились с предложением Украины списать до 60% евробондов

Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий владельцев почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашения, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предложение было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не соответствующее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, который подтвердил, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими", - говорится в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже.

"Хотя Украина и специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, Украина и специальный комитет кредиторов продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих консультантов, а Украина продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами, с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности", - отмечается в релизе.

Предложение Украины заключалось в обмене еврооблигаций на пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds) и ситуационно зависимых долговых инструментов (SCDI), которые будут привязаны к результатам налоговых поступлений в 2027 году и достижению целевого показателя ВВП; только пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds).

Эти варианты предусматривают списание от 25% до 60%, они согласованы с Международным валютным фондом.