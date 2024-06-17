Промпроизводство в Китае в мае выросло на 5,6%, розничные продажи - на 3,7%

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 6%, в горнодобывающем секторе - на 3,6%.

В текстильной отрасли был отмечен подъем на 5,3%, в химической - на 12,7%, в автомобильной - на 7,6%.

В январе-мае объем промпроизводства повысился на 6,2% относительно аналогичного периода 2023 года.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам шестнадцатого месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 3%.

Продажи одежды в мае выросли на 4,4%, коммуникационного оборудования - на 16,6%, нефтепродуктов - на 1,6%, мебели - на 4,8%, средств личного ухода - на 7,7%, бытовой техники - на 12,9%, табачных изделий и алкоголя - на 7,7%. Реализация автомобилей сократилась на 4,4%.

В январе-мае розничные продажи увеличились на 4,1%.

Безработица в Китае в мае осталась на апрельском уровне 5%. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

В январе-мае безработица составляла 5,1% против 5,4% за аналогичный период 2023 года.

Инвестиции в основные активы в КНР за пять месяцев выросли на 4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 4,2%. Инвестиции в сфере недвижимости упали на 10,1%.