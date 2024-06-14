Microsoft инвестирует более $7 млрд в новые дата-центры в Испании

Корпорация Micosoft планирует инвестировать €6,69 млрд евро ($7,16 млрд) в развитие новых центров обработки данных в северо-восточном регионе Испании Арагоне, который становится основным центром облачных вычислений в Европе. Об этом пишет Reuters.

Региональное правительство Арагона заявило, что американский технологический гигант подал заявку на получение разрешения на строительство центров обработки данных на участке за пределами города Сарагоса, подтвердив сообщение местной газеты El Heraldo.

Microsoft, которая недавно объявила об инвестициях в размере 2,1 миллиарда евро в центры обработки данных в Мадриде, отказалась комментировать планы в Арагоне.

"Microsoft вслед за своим главным конкурентом Amazon присматривается к Арагону. В прошлом месяце Amazon объявила, что инвестирует 15,7 миллиардов евро в течение следующих 10 лет в строительство центров обработки данных в Арагоне.Amazon заявила, что будет полностью обеспечивать свои центры обработки данных возобновляемой энергией.

Арагонский регион имеет большую ветроэнергетическую мощность Сарагоса, пятый крупнейший город Испании, стал логистическим и транспортным центром, он расположен на полпути между Мадридом и Барселоной, и посередине главного торгового коридора, соединяющего Пиренейский полуостров с Францией и остальной Европой", - отмечает Reuters.