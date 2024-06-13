FedEx планирует сократить в Европе до 2 тыс. рабочих мест

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, сократит число сотрудников в Европе на 1,7-2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении компании.

Планируется, что сокращения произойдут в течение 18 месяцев, а затраты FedEx на соответствующие выплаты сотрудникам составят от $250 млн до $375 млн.

Сокращение рабочих мест в Европе позволит FedEx экономить на ежегодных расходах $125-175 млн с 2027 финансового года.

В опубликованном в марте квартальном финансовом отчете FedEx говорилось, что деловая среда в Европе остается сложной, и компания планирует меры оптимизации расходов.

Акции FedEx с начала текущего года подешевели на 1,7%.