Последнее обновление: 13.06.2024 17:02

Siemens Energy и Deutsche Bank помогут Украине построить распределенную генерацию

Немецкая компания Siemens Energy поможет Украине с созданием распределенной электрической генерации. В кулуарах конференции по восстановлению Украины в Берлине, проходившей 11-12 июня, Siemens Energy подписала соответствующие меморандумы с Укрнафтой.

Государственная нефтяная компания намерена выходить на новый для себя рынок производства тепла и электроэнергии, и Siemens Energy собирается поделиться с ней своим опытом, сообщила пресс-служба Укрнафты.

Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG позволит получить экспертизу и разработать новые проекты на основе паровых и газовых турбин для комбинированного производства тепла и электроэнергии.

Укрнафта также подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bank AG, что позволит привлечь немецкие средства на строительство новой маневровой украинской энергетики.



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