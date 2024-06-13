Китай призывает ЕС пересмотреть тарифы на электромобили

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в "ложном направлении", чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Реакция Китая и других участников спора, включая европейских и китайских производителей автомобилей, указывает на очевидную оппозицию к решению ЕС и стремление деэскалировать ситуацию.

Инсайдеры отрасли говорят, что и Европа, и Китай имеют причины желать заключить соглашение в ближайшие месяцы во избежание дополнительных миллиардов долларов новых расходов для китайских производителей электромобилей, поскольку процесс ЕС разрешает пересмотр.

Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия накануне объявила о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с июля.

"Есть надежда, что ЕС серьезно переосмыслит и прекратит движение в неправильном направлении", – говорится в сообщении Синьхуа.

Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта. Отмечается, что тарифы замедлят распространение электромобилей, поставят под угрозу достижение целей изменения климата и повысят расходы для потребителей.

Этот шаг ЕС был сделан менее чем через месяц после того, как Вашингтон обнародовал планы увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.