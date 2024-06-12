Армения стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Национальное Собрание Армении 12 июня приняло закон о ратификации соглашения "об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций" (АБИИ).

Проект представил заместитель министра экономики Армении Нарек Овакимян. Он отметил, что членство в АБИИ предоставит Армении возможность участвовать в крупных региональных инвестиционных программах, сотрудничать с многосторонними и двусторонними институтами развития, а также привлекать государственный и частный капитал.

"Это также может создать возможности для привлечения инвестиций, финансируемых Китаем, с целью модернизации транспортной инфраструктуры Армении. Членство в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций также целесообразно с точки зрения диверсификации источников кредитных средств," - подчеркнул Овакимян, которого цитируют местные СМИ.

Заместитель министра напомнил, что с 2017 года правительство обсуждало вопрос о присоединении к банку с 5 акциями, но банк отклонил этот запрос.

"Стоимость одной акции составляет $100 тысяч, из которых 20% выплачиваются сразу, а остальная часть — по требованию", - отметил Овакимян.