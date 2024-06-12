ЕК и Казахстан превратят Средний коридор в конкурентный маршрут, который свяжет Европу с Азией

Европейская комиссия и Министерство транспорта Казахстана запустили Координационную платформу Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор). Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

"Мероприятие состоялось с участием представителей стран Центральной Азии и других стран, расположенных вдоль коридора, а также международных финансовых институтов и не входящих в состав ЕС стран G7. Новая платформа будет работать над расширением функционала ТМТМ, чтобы превратить его в мультимодальный и конкурентный маршрут, связывающий Европу с Азией за 15 дней или менее", - говорится в сообдении.

Минтранс отмечает, что новая платформа будет способствовать продвижению Среднего коридора и координации усилий по реализации приоритетных проектов в области физической и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии. Она также будет стимулировать и координировать инвестиции в железные дороги, дорожную и портовую инфраструктуру.

"Создание Координационной платформы предоставляет нам уникальную возможность объединить усилия, обменяться опытом и мнениями для достижения общих целей. Хочу отметить, что в данную работу приглашены наши партнеры из Азербайджана, Армении, Грузии, а также Турции, что играет важную роль в свете реализации крупных и устойчивых целей по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", – отметил глава министерства Марат Карабаев.

Советник высокого ранга Генерального директората по международному партнерству ЕС Хенрик Хололей заявил, что Координационная платформа, созданная для ТМТМ, знаменует собой значительный шаг вперед, направленный на сближение Центральной Азии и Европы.