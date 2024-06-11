Кредитный рейтинг Boeing может упасть до "мусорного" уровня

Кризисный авиаконцерн Boeing столкнулся с некогда немыслимой перспективой: ожидается, что его долговой рейтинг будет снижен до "мусорного" уровня. Об этом пишет Financial Times.

Во вторник аэрокосмический гигант должен обнародовать подробную информацию о своих поставках самолетов за май. Ожидается, что цифры разочаруют, и инвесторы и аналитики будут следить за тем, сможет ли компания увеличить поставки во втором полугодии, надеясь избежать снижения рейтинга.

Слабые поставки самолетов, нечеткая картина восстановления и длительный период высокого долга по отношению к прибыли рейтинговые агентства назвали основными факторами, которые могут привести к снижению рейтинга Boeing до "мусорного".

"Понижение рейтинга до „мусорного" может привести к удорожанию займов для Boeing. Из-за огромной структуры капитала компании, общий долг которой составляет почти 58 млрд долларов, высокодоходным покупателям может оказаться трудно переварить наплыв нового предложения, что может вызвать резкие колебания цен.

Руководство Boeing подчеркивает важность сохранения инвестиционного статуса, а инвесторы и аналитики ожидают, что компания избежит снижения рейтинга, если это вообще возможно", - пишет FT.

Отмечается, что аэрокосмический гигант балансирует на самом низком уровне инвестиционного рейтинга после того, как в апреле Moody's вместе с другими ведущими рейтинговыми агентствами снизило его кредитный рейтинг до "Baa3", что соответствует уровню "BBB-минус" для его аналогов.

В то же время Moody's, S&P и Fitch снизили свои прогнозы по компании до "негативного" - шаг, который может сигнализировать о большей вероятности дальнейших снижений рейтингов в будущем.