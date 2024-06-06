Страны Балтии до 7 августа уведомят РФ и Беларусь о выходе из единой энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии подготовили обращение об отключении своих сетей в рамках проекта синхронизации с ЕС от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) и в начале августа направят его в Москву и Минск. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Операторы электросетей трех наших стран подготовили и согласовали письмо о расторжении договора по БРЭЛЛ. До 7 августа оно будет передано заинтересованным сторонам", - сказал он.

Если договор по БРЭЛЛ не будет расторгнут до 8 августа, соглашение от 2001 года будет продлено автоматически.

В феврале 2025 года операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии наметили с выходом из БРЭЛЛ протестировать работу в изолированном режиме, а после этого подключиться через Польшу к энергосистеме ЕС.

Ранее компания Elering, являющаяся оператором национальных электросетей Эстонии, выражала обеспокоенность по поводу того, что после направления России официального уведомления о выходе из БРЭЛЛ, от Москвы можно ждать определенной реакции, и к этим рискам необходимо готовиться.