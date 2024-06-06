Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в августе прекратит принимать к оплате карты American Express Co., передает Associated Press со ссылкой на заявление eBay.

"После тщательного анализа eBay приняла решение прекратить прием карт American Express по всему миру с 17 августа в связи с ее неприемлемо высокими комиссиями за обработку операций с использованием кредитных карт", - сказал представитель eBay Скотт Оверленд.

American Express заявила, что разочарована решением eBay, а ее комиссии в США сопоставимы с комиссиями других партнеров площадки.

Доля eBay в общем объеме транзакций AmEx составляет менее 0,2%, по данным последней.