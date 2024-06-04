Литва выделит свыше €200 млн на развитие газовых сетей

Литва инвестирует в проекты развития газовых сетей более €200 млн в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы республики Amber Grid.

"В период с 2024 года по 2033 год в проекты развития и обновления газотранспортных сетей будет инвестировано около €214 млн, в том числе €150 млн предстоит освоить в течение 5 ближайших лет", - говорится в сообщении.

По данным оператора, намечено модернизировать газовую инфраструктуру, обеспечить ее безопасную эксплуатацию и надежность в кризисных ситуациях. Помимо традиционных схем, в этот период Amber Grid рассчитывает начать работы по строительству и интеграции линий по передаче зеленого водорода как альтернативного источника энергии.