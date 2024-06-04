Банки Китая начали блокировать транзит товаров в Россию

Китайские банки продолжают усложнять жизнь российским импортерам: чтобы принять товар через третьи страны, они требуют подтверждений, что он пойдет именно туда, а не в РФ. Этим они разрушают популярную схему проведения платежей за поставки в РФ через "дружественные" страны.

Службы комплаенса сразу нескольких китайских банков при проверке переводов стали требовать подтверждения того, что товар, который закупают по документам бизнесмены из так называемых "дружественных" стран - Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, будет доставлен именно в эти страны, рассказали изданию The Moscow Times импортеры, получившие такие запросы.

В отправителях, по их словам, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярный у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou и даже небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также созданный для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank.

"Через третьи страны платят не только те, кто хочет ввезти в Россию „жестко санкционные" грузы - хотя они, конечно, в первую очередь, - но и импортеры товаров, не попадающих под ограничения. Китайские банки с февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает России в обходе ограничений, с большим подозрением относятся к любым российским деньгам.

Напрямую из России в Китай проходит хорошо, если четверть платежей, и то непонятно, по какому принципу: один и тот же банк вчера мог принять платеж за одну партию товара, а сегодня - отказать в перечислении денег за точно такую же партию", - пишет издание со ссылкой на крупного закупщика автомобильных запчастей.

Поэтому многие компании, не желающие играть в лотерею, стали пользоваться услугами партнеров или платежных агентов в третьих странах - это дороже (в лучшем случае плюс 4-6% к цене), но гораздо надежнее и быстрее, пояснил источник. Но теперь и там возникли проблемы.