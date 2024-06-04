Немецкий туроператор объявил о банкротстве

Немецкое туристическое агентство FTI Touristik GmbH, одно из крупнейших в Европе, в понедельник объявило, что подало в окружной суд Мюнхена заявление об открытии производства о банкротстве.

"Мы работаем над тем, чтобы гарантировать плановое завершение уже начавшихся поездок", – говорится в заявлении FTI. Уже забронированные поездки на будущие даты начнут отменять, начиная с 4 июня.

Из всей FTI Group продолжит свою деятельность только Windrose Finest Travel, владеющая люксовым брендом Windrose.

Проблемы FTI Group начались в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Компания получила 595 млн евро поддержки от государственного стабилизационного фонда WSF, но этого оказалось недостаточно.

В апреле 2024 года компания сообщила о том, что ей удалось найти новых инвесторов во главе с американской финансовой компанией Certares, которые должны были рекапитализировать компанию на сумму 125 млн евро. Однако компании не удалось продержаться, пока зайдут деньги, из-за низких продаж и жестких требований по предоплате от поставщиков услуг.

"Подача заявления о банкротстве стала необходимой по юридическим причинам", – говорится в заявлении.

FTI Group – третий по величине туроператор Европы и оператор большой сети отелей. Штаб-квартира группы находится в Мюнхене. В 2022/23 финансовых годах в группе работало более 11 000 сотрудников. Консолидированный объем продаж составил около 4,1 млрд евро.