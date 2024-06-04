Литва ужесточает правила экспорта автомобилей в Беларусь

С 4 июня при экспорте (реэкспорте или транзите) легкового автомобиля в Беларусь, если он был приобретен физическим лицом, вывезти такой автомобиль сможет только владелец (физическое лицо, приобретшее автомобиль), а не родственники, предъявившие разрешение владельца.

Указанные требования распространяются на авто не старше 5 лет, сообщают белорусские медиа со ссылкой на Департамент таможни Литвы.

Экспорт или реэкспорт автомобиля не старше 5 лет будет возможен при предъявлении следующих документов:

оплата товара и покупка товара – договор купли-продажи и документ, подтверждающий поступление денег от покупателя (выписка со счета);

если автомобиль движется не своим ходом, транспортные документы и документы об оплате перевозки автомобиля до момента его передачи получателю в третьей стране — выписка с банковского счета транспортной компании;

свидетельство о конечном получателе товара (если юридическое лицо — выписка из свидетельства о регистрации предприятия) и объяснение того, где товар будет использоваться;

обязательства/подтверждения от экспортера и получателя товара о том, что товар не предназначен для России и этот товар не будет продан или иным образом передан для использования в России;

в течение 40 календарных дней после дня оформления соответствующей экспортной, реэкспортной, транзитной декларации предоставить подтверждение «растаможки» авто не в России.

Также расширяются требования к подаче декларации производителя, то есть декларацию производителя придется подавать вместе с вышеуказанными документами при экспорте (реэкспорте или перевозке транзитом) легковых автомобилей не старше пяти лет.

В случае, если Литовская таможня установит факт поставки авто в Россию вместо третьей страны, это будет считаться нарушением санкционного режима, а в отношении экспортера будет проведено расследование.

«Экспортеру не будет разрешено осуществлять экспортные таможенные процедуры в отношении легковых автомобилей до окончания расследования, то есть до выяснения всех обстоятельств, связанных с регистрацией вывозимого легкового автомобиля в России», — говорится в сообщении Литовской таможни.

Таможенное соглашение пяти государств Евросоюза (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша) о применении единых мер контроля, связанных с реализацией санкций, было подписано в Вильнюсе 9 мая 2024 года.