ISW: Украина нанесла удар по батарее С-300/400 под Белгородом

Американский Институт изучения войны в сводке за 3 июня пересказывает сообщения военных блогеров с обеих сторон, согласно которым в воскресенье украинская армия успешно поразила зенитно-ракетную батарею С-300/400 к северу от Белгорода, предположительно ракетой из американской установки HIMARS.

«С тех пор как США частично отменили для Украины ограничения на удары американским оружием по военным целям в российских приграничных районах рядом с Харьковской областью, российская армия все чаще заявляет, что украинская армия бьет из HIMARS по Белгородской области», — отмечает ISW.

Первоисточником информации об успешном ударе по зенитно-ракетной батарее стал один из проукраинских телеграм-каналов, который опубликовал фото и видео горящей батареи.

Другой украинский телеграм-канал геолоцировал фото, привязав их к окрестностям деревни Киселево близ Белгорода, а российские военные блогеры косвенно подтвердили факт удара, сообщив — возможно, рассмотрев фотографии — что уничтожены две пусковые установки системы С-400 и тягач. Все это достаточно широко обсуждалось и освещалось в течение всего понедельника.

Киселево находится в 12 км на север-северовосток от Белгорода, в 80 км от Харькова и в 50 км от ближайшей точки контролируемой Украиной территории. ISW вслед за военными обозревателями с обеих сторон предполагает, что удар был нанесен именно ракетой GMLRS из HIMARS, поскольку Киселево находится в радиусе их действия, а другие имеющиеся у Украины системы, возможно, не достали бы так далеко.

В то же время, как полагают авторы сводки, «российские источники, скорее всего, продолжат называть любой успешный удар по Белгородской области ударом из HIMARS вне зависимости от того, какая система на самом деле была применена».

Российская армия постоянно наносит удары по Харькову перепрограммированными зенитными ракетами из установок С-300.