США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным РЛС

Соединенные Штаты опасаются, что удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут вызвать опасную реакцию РФ.

Об этом Washington Post на условиях анонимности рассказал американский чиновник.

В материале говорится, что Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность двумя попытками атак, произошедших на прошлой неделе, на радиолокационные системы (РЛС), которые обеспечивают как обычную противовоздушную оборону, так и предупреждения о гипотетических ядерных пусках со стороны Запада.

"США обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения об ударе баллистическими ракетами", – отметил чиновник.

Как указывает издание, по меньшей мере один удар в Армавире, на юго-востоке Краснодарского края РФ, похоже, нанес определенный ущерб. По словам собеседника, эти объекты не были задействованы в поддержке войны России против Украины.

"Но они являются чувствительными местами, поскольку РФ может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против США", – отметил чиновник.

В то же время анонимный украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил WP, что Москва использовала РЛС для мониторинга деятельности украинских военных, в частности, использование Киевом воздушного оружия, такого как дроны и ракеты.

Американский чиновник сказал изданию, что если российскую систему раннего предупреждения обезвредят украинские атаки, пусть даже частично, это может повредить стратегической стабильности в отношениях между США и РФ.

"Россия может подумать, что ее способность выявлять раннюю ядерную активность против нее уменьшилась, и это может стать проблемой", – добавил он.