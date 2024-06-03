Последнее обновление: 03.06.2024 17:19

Польша ввела санкции против «Мозырьсоли»

Польша включила предприятие «Мозырьсоль» в свой санкционный список, следует из решения Министерства внутренних дел и управления Польши от 29 мая.

В документе указывается, что предприятие связано с Олегом Эйбатовым и Геннадием Богданом, внесенных в санкционный список ЕС

«Применение ограничительных мер к ОАО «Мозырьсоль» снизит … доходы физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию и серьезные нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси», — говорится в документе.

Санкции предполагают заморозку средств, запрет на прямое или косвенное предоставление средств, исключение из процедур госзакупок или конкурсных процедур.

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