Правительство РФ внесло в Госдуму соглашение с Беларусью о признании проспектов ценных бумаг

Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Беларусью о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны для размещения на территории другой стороны.

Согласно документу, регистрация проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента и является основанием для допуска этих ценных бумаг к размещению и (или) обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства.

"Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется", - говорится в пояснительной записке, сообщает Интерфакс.

Уполномоченные органы стран, которые выполняют функции по надзору за рынком ценных бумаг, не будут ограничены в своем праве приостанавливать размещение ценных бумаг, а также направлять в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросы о предоставлении дополнительной информации.

"Запрос о подтверждении факта регистрации проспекта ценных бумаг подлежит исполнению уполномоченным органом государства пребывания эмитента в течение двух рабочих ней после его получения", - говорится в документе.

Соглашение было подписано в Москве, в декабре 2023 г.