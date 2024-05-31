Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Крупнейший в Европе производитель электроники построит завод в Италии стоимостью €5 млрд

STMicroelectronics, крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, построит предприятие в Италии стоимостью €5 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Завод построят в Катании (Сицилия) при поддержке властей Италии, которые профинансируют проект на €2 млрд, пишет "Интерфакс-Украина".

Предприятие будет производить 200-миллиметровые пластины из карбида кремния для силовых устройств и модулей. Кроме того, на нем будут проводить тестирование и упаковку чипов.

STMicro ожидает, что новое предприятие начнет производство в 2026 году и выйдет на полную мощность к 2033 году.

С начала текущего года Акции STMicro снизились на 16,5%.



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