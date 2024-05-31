Беларусь и РФ возобновят региональное ж/д сообщение

Беларусь и Россия возобновят прерванное 10 лет назад региональное пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом сообщило посольство Беларуси в РФ.

"С 5 июня 2024 года возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Псковской областью, которое было приостановлено 10 лет назад, в 2014 году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для перевозки пассажиров в город Алеща Витебской области из Великих Лук и Новосокольников Псковской области ОАО "РЖД" и его дочерняя Северо-Западная пригородная пассажирская компания задействуют рельсовый автобус РА-2. Это небольшой дизельный состав для перевозок на относительно небольшие расстояния.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Витебской и Псковской областями "будет организовано по упрощенной процедуре пограничного контроля".