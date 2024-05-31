Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

На литовских локомотивах вместо российских бортовых систем установят украинские

Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" установит украинскую систему локомотивной безопасности на поездах литовской группы LTG Group, пишет Railway Supply.

Компания выиграла тендер стоимостью €10,1 млн в 2023 году и уже приступила к проектным работам.

Согласно контракту с Импульсом, планируется поэтапный вывод из эксплуатации российской системы "КЛУБ-У" (Комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное), которая сейчас установлена на подвижном составе, эксплуатируемом в Литве.

Сервер системы "КЛУБ-У" отключен еще в 2017 году, он не имеет связи с жизненно важными информационными системами и критической информационной инфраструктурой LTG Group, а радиостанции, используемые в подвижном составе для приема команд и передачи данных по радиоканалу GSM-R, демонтированы.

"Хотя мы управляем рисками и обеспечиваем безопасность даже при использовании КЛУБ-У, который мы изолировали от других ІТ-систем LTG Group, наша цель – как можно быстрее получить оборудование, полностью совместимое с интересами национальной безопасности, и с гарантированной поставкой запасных частей из дружественных Литве стран", – объяснила LTG Group.

Приборы нужно заменить на 35 локомотивах LTG Link, 111 LTG Cargo и 17 LTG Infra.

НПО "Импульс" – производитель бортовой системы ImproTRAIN-250. Она определяет скорость и координаты локомотива по информации от устройств спутниковой навигации и датчиков пути и скорости, формирует значение допустимой скорости движения, тормозит локомотив при ее превышении, не позволяет локомотиву двигаться на запрещающий сигнал, записывает параметры движения и пр.



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