В Армении упрощают таможенные процедуры для "честного" бизнеса

В четверг, 30 мая, правительство Армении приняло постановление об упрощении таможенных процедур для компаний, не имеющих нарушений в оформлении сделок и уплате налогов.

Новые правила вступят в силу через 10 дней.

Компании с безупречной репутацией смогут воспользоваться следующими льготами: упрощенные проверки и отдельная очередь; консультации от таможенных служащих при возникновении вопросов.

Уже около двух лет для таких компаний в пробном режиме действует мера, позволяющая составлять предварительную декларацию до прибытия товара на таможню. Это значительно сокращает время досмотра с 20-70 часов до 1-3 часов.

Для получения этих льгот предприятия должны подать заявление и соответствовать ряду требований.