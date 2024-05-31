Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Турцию могут убрать из "серого списка" финансового надзорного органа FATF

Категории: Турция FATF

Турция в ближайшее время может быть исключена из "серого списка" Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force – FATF). Решение по этому вопросу может быть принято в конце июня, пишет Bloomberg.

"Турцию планируют исключить из списка юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом, что станет потенциальным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока после ее усилий по укрощению незаконных денежных потоков", – сообщили источники, осведомленные с этим вопросом.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку некоторые члены FATF до сих пор негативно относятся к исключению Турции из "серого списка". Позитивное решение может быть принято в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.

Bloomberg пишет, что турецкое правительство сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов, и в этом месяце предложило законопроект, регулирующий криптовалютные платформы, чтобы помочь выполнить последнюю невыполненную рекомендацию FATF по "новым технологиям".

Турция была добавлена в "серый список" FATF 21 октября 2021 года. Причиной послужила недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



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