Последнее обновление: 29.05.2024 13:13

Великобритания требует от Беларуси выполнения налогового соглашения

Правительство Великобритании потребовало от властей Беларуси соблюдать соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как сообщалось, власти Беларуси приостановили по 31 декабря 2026 года исполнение ряда положений соглашений об избежании двойного налогообложения с 27 странами, включая Великобританию, которые касаются выплаты дивидендов, доходов от долговых требований и доходов от отчуждения имущества.

Кроме того, с 1 апреля власти РБ повысили до 25% ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство.

«Белорусско-британское соглашение не допускает подобных односторонних действий. Правительство рассматривает этот шаг с особой серьезностью», - говорится в заявлении правительства Великобритании.

«Великобритания обратилась к Беларуси с просьбой отменить свое решение. Великобритания считает, что договор остается в силе и продолжает соблюдать его условия. Правительство рассматривает следующие шаги и своевременно предоставит дополнительную информацию», - подчеркивается в заявлении.

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