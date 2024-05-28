Совмин Беларуси изменил условия госзакупок с процедурой запроса ценовых предложений

Совмин Беларуси повысил нижний порог ориентировочной стоимости годовой потребности стоимости госзакупок с 300 до 500 базовых величин для применения процедуры запроса ценовых предложений, следует из постановления №371 от 23 мая 2024 года.

Верхний порог оставлен без изменения: для товаров - не более 2000 БВ, работ (услуг) - не более 5000 БВ.

Документом запрещено участие в госзакупках физлиц и ИП, а также юрлиц, причастных к экстремистской деятельности и/или включенных в список организаций, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Кроме того, к госзакупкам не допускаются юрлица, привлекавшиеся к административной ответственности за взятку (статья 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).