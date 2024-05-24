США вводят визовые ограничения в отношении Грузии из-за закона об "иноагентах"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране.

Блинкен заявил, что как недавно принятый закон "О прозрачности иностранного влияния", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и идут вразрез с давней целью Грузии, отраженной в ее конституции, – евроатлантической интеграцией и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами.

"В ответ на эти действия Государственный департамент вводит новую политику визовых ограничений для Грузии, которая будет касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к этому, а также членов их семей", – говорится в заявлении.

Новая политика касается лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии путем кампании насилия или запугивания.

Отмечается, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой, и ему будет запрещен въезд в США.

"Сегодня я также начинаю всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Мы надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и сделают шаги для продвижения вперед в реализации демократических и евроатлантических стремлений своей страны", – заявил Блинкен.

Ранее американские сенаторы Джин Шахин и Джим Риш предложили законопроект, который введет санкции против грузинских политиков, объявленных ответственными за подрыв движения Тбилиси в Европейский Союз.