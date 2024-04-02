Партия власти Грузии требует от США снять санкции с грузинских судей

Правящая партия "Грузинская мечта" обратилась в посольство Соединенных Штатов с просьбой снять санкции с судей.

Об этом заявил лидер парламентского большинства партии и исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, сообщает SOVA.

По его словам, партия власти категорична в этом вопросе. Он отметил, что Тбилиси пока не получил доказательств, которые указывали бы на уместность применения санкций к судьям.

"Если что-то и может разжечь антиамериканские, антизападные настроения, то это необоснованные решения – такие, как применение санкций к судьям. Поэтому мы категорически требуем, чтобы они отменили санкции и не позволили ни одному недостойному и злобному субъекту манипулировать этим фактом", – заявил Мдинарадзе.

Он выразил надежду, что за период работы посла Робин Данниган этот вопрос "будет объективно решен", и будут сняты санкции, введенные США против грузинских судей.

"До сих пор мы не увидели доказательств, которые указывали бы хотя бы на релевантность этих санкций, не говоря о предпосылках и реальных основаниях для их введения", – добавил Мдинарадзе.

Он добавил, что партия власти считает, что несколько судей в Грузии подпадают под санкции безосновательно, что "поощряет скрытую кампанию против суда, к которой обращаются рядовые представители общественного сектора, "Нацдвижения" и его различных ответвлений".

В апреле прошлого года Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, введя санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи.

Их обвинили в "подрыве верховенства закона и веры общества в судебную систему Грузии". Визовые ограничения для четырех грузинских судей и членов их семей введены "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции".