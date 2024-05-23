Банки Беларуси проинформируют налоговую о счетах физлиц с оборотом свыше 150 тыс. рублей

Министерство по налогам и сборам Беларуси обязало банки предоставить информацию о счетах физических лиц, приход по которым за 2023 год превысил 150 тыс. рублей, следует из постановления МНС №16 от 30 апреля 2024 года, текст которого опубликован 23 мая.

«Установить, что сведения о наличии и реквизитах счета физического лица (за исключением счетов по учету вкладов (депозитов)), если сумма приходных операций по нему превысила 150 000 белорусских рублей за 2023 год, представляются банками в Министерство по налогам и сборам не позднее 1 сентября 2024 года», - говорится в документе.