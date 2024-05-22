КГК Беларуси похвастался возбуждением 80 дел за финансирование "экстремизма"

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси в 2023 году возбудил 80 уголовных дел по фактам финансирования "экстремизма и терроризма". Об этом сообщил председатель комитета Василий Герасимов на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, где были озвучены результаты деятельности КГК за 2023 год.

"По материалам органов финансовых расследований комитета в 2023 году возбуждено 80 уголовных дел, связанных с финансированием экстремистских формирований и террористических организаций", - сказал он.

По его словам, КГК выявил "несколько десятков частных компаний, собственники, руководители и работники которых активно участвовали в расшатывании социально-политической обстановки в Республике Беларусь".

"По материалам проверок по данному направлению возбуждено 42 уголовных дела, поступило в бюджет 20,3 млн рублей", - заявил чиновник.

Он отметил, что основные усилия в сфере пресечения каналов финансирования "экстремистской и террористической" деятельности были сконцентрированы на анализе оборота криптовалют и контроле платежных сервисов различных электронных систем и соцсетей.