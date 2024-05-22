Последнее обновление: 22.05.2024 16:55

В Финляндии отмечают признаки завершения экономического кризиса

В первом квартале ВВП Финляндии вырос на 0,5% по сравнению с концом предыдущего года. Уровень занятости в стране также повысился.

Хотя широкомасштабные забастовки в марте нанесли значительный ущерб экспорту, в первом квартале экономические показатели Финляндии оказались лучше, чем ожидалось.

В результате многие эксперты считают, что экономический кризис в Финляндии закончился. Этому способствует только что вступивший в силу новый закон о забастовках, который не позволяет политическим забастовкам длиться более 24 часов, а также ограничивает забастовки в поддержку бастующих.

Правительство Финляндии обещает продолжить реформы рынка труда. Например, следующим шагом станет введение экспортной модели, согласно которой зарплата в других секторах не должна расти больше, чем в экспортирующих отраслях.

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