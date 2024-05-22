Власти Беларуси рассчитывают в 2026 году выпустить вместе с РФ первый самолет

Первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет "Освей" в рамках совместного российско-белорусского проекта должен быть произведен в 2026 году. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик в ходе визита в Татарстан.

"Эта работа сейчас ведется очень плотно на 558-м заводе (ОАО "558 авиаремонтный завод" в Барановичах Брестской области - прим. ТАСС). Задача стоит, чтобы в 2026 году у нас первый опытный образец, разработанный совместно с нашими российскими партнерами, был произведен", - сказал чиновник, видеофрагмент с высказываниями которого опубликован в Telegram-канале Совмина.

По его словам, в настоящее время стороны работают "на стадии разработки самого самолета".

"Мы будем иметь право производить данный самолет. И у нас сегодня есть твердый заказ с Российской Федерации произвести 50% от 180 самолетов в ближайшее время", - отметил вице-премьер.

Кроме того, заверил он, "поступает очень большое количество предложений из Российской Федерацией по производству большого количества компонентов для авиации".

"Это одно из направлений, которое мы будем реализовать в рамках 407-го авиаремонтного завода в Минске и Казанского завода гражданской авиации", - сказал Петр Пархомчик.

Межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей" подписано в середине апреля 2024 года по итогам переговоров глав правительств РФ и Беларуси. До этого руководители белорусского ОАО "558-й авиаремонтный завод" и российского АО "Уральский завод гражданской авиации" утвердили план реализации проекта по созданию 19-местного самолета.