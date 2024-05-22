Для снижения цен в США продадут 1 млн баррелей бензина из резерва страны

Администрация президента США Джо Байдена продаст около 1 млн баррелей бензина из резерва страны, сообщает Минэнерго.

"Управление нефтяных запасов министерства энергетики (DOE) США объявило конкурс на продажу и ликвидацию 1 млн баррелей (42 млн галлонов) бензина в Северо-Восточном резерве поставок бензина (NGSR)", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что это предложение направлено на то, чтобы "максимально повлиять на цены на бензин, помогая снизить цены на заправках, когда американцы отправятся в путь этим летом".

"Стратегически высвобождая этот запас в период между Днем поминовения и 4 июля, мы обеспечиваем достаточные поставки в три штата и на северо-восток в то время, когда трудолюбивые американцы нуждаются в этом больше всего", - подчеркнула министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Уточняется, что выигравшие в этом конкурсе получат топливо не позднее 30 июня 2024 года.