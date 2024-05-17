Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил мобилизацию некоторых категорий заключенных.

Закон был принят Верховной Радой Украины 8 мая. За него проголосовали 279 народных депутатов.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие. А также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО возможна только по решению суда.

Также, в документе предусмотрены добровольность такого решения самим заключенным; согласие от командира воинской части; соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ; более трех лет срока пребывания в тюрьме до окончания определенного наказания.

Такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административный надзор за такими людьми будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.