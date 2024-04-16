Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Основные положения закона вступят в силу через месяц после даты подписания, 16 мая.

Главной задачей принятого в четверг закона провозглашалось усиление мобилизационных процессов, однако среди наблюдателей нет однозначного мнения на предмет того, способен ли итоговый документ справиться с ней.

В любом случае, он формально ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против «уклонистов» и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации. Шквал возмущения в социальных сетях накануне вызвало исключение из законопроекта положений о демобилизации уже воюющих бойцов Сил обороны Украины, а также обязательности ротаций военных на передовой.

Депутаты приняли закон о мобилизации на фоне заявлений руководства Украины о грядущем масштабном наступлении российских войск, которое якобы должно начаться в конце мая — начале июня этого года.