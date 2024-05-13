США планируют в 4 раза увеличить пошлины на импортируемые из Китая электромобили

Правительство Соединенных Штатов планирует на следующей неделе резко повысить пошлины на импортируемые из Китая электромобили, полупроводники, медицинские средства, а также солнечные панели и другое оборудование "зеленой" энергетики. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщает АР.

Так, например, ввозные пошлины на китайские электромобили вырастут в четыре раза - с нынешних 25% до 100%.

Такой шаг американского правительства связывают с проблемой "избыточных мощностей" Китая по производству электромобилей и другой продукции, которые могут представлять угрозу рабочим местам и нацбезопасности США.

Развитые промышленные страны, включая Соединенные Штаты и их европейских союзников, опасаются, что волна дешевого китайского экспорта в указанных группах товаров переполнит их рынки и нанесет значительный ущерб местным производителям.