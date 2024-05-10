Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,09%, до 3,2342 рубля при объеме торгов $3,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,95 копейки или 0,56% до 3,4937 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 70 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,02 копейки или 0,004%, до 4,4484 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9,3 млн. юаней.